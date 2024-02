Furti di profumi e spray al peperoncino: tre extracomunitari arrestati a Pistoia

Le volanti della Questura sono intervenute l’altro giorno nella profumeria "Marionnaud" di viale Adua, dopo che era stata segnalato il furto di alcuni profumi. Grazie alla dettagliata descrizione degli autori fornita dalle addette alla vendita, gli agenti della Questura sono riusciti a rintracciare tre cittadini extracomunitari che si erano allontanati dalla zona cercando di far perdere le proprie tracce.

I tre cittadini senegalesi, tutti e tre poco più che ventenni e con precedenti di polizia, sono stati trovati in possesso di alcune confezioni di profumi di note marche di moda dal valore di diverse centinaia di euro nonché di spray al peperoncino che detenevano senza giustificato motivo. I responsabili sono stati deferiti all’ autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere mentre la merce è stata restituita al legittimo proprietario.

Sono in corso accertamenti al fine di verificare un’eventuale corrispondenza tra gli autori dei fatti di Pistoia e furti similari avvenuti nei giorni scorsi in alcune profumerie di Montecatini, e Firenze facendo uso di spray al peperoncino.