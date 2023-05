Funivia Corno - Doganaccia "Se non si realizza, si perde tutto"

Era marzo 2005 quando la Comunità Montana attingeva a 3,8 milioni di euro della Regione Toscana, in accordo con quella dell’Emilia Romagna. "Queste risorse - disse allora il vicepresidente comunitario Valerio Sichi- sono destinate per 250mila euro alla definizione di studi di fattibilità per il miglioramento del collegamento fra Doganaccia e Corno alle Scale, del collegamento Val Sestaione Abetone e alla realizzazione di un impianto a fune fra Taviano e Castello di Sambuca". Qualcosa nel frattempo deve essere cambiato e contro al documento del Pd di San Marcello Piteglio che sconfessa l’utilità del progetto Doganaccia Corno, si sono levate molte voci: "Non è la prima volta che la segreteria del Pd di San Marcello Piteglio interviene a gamba tesa sulla questione del collegamento tra Doganaccia e Corno alle Scale.-Scrive Davide Costa da Il paese che vogliamo- In più occasioni abbiamo preferito tacere, sperando che il silenzio avrebbe rappresentato una valida risposta alle scomposte dichiarazioni dell’Unione comunale Pd di San Marcello Piteglio e del suo "uomo immagine" Valerio Sichi. Allo stato attuale quei soldi o si spendono per realizzare il collegamento o tornano a Roma". Il circolo di Abetone Cutigliano, attraverso Massimo Sisi: "esprime rammarico su questa vicenda, vedendo la posizione di Valerio Sichi, come una miopia verso la possibilità di cercare opportunità di sviluppo necessarie al nostro territorio, oggi più che mai. Come circolo PD di Abetone Cutigliano, sosteniamo pienamente, e ormai da anni, questo progetto di collegamento interregionale, vedendo in esso una bellissima opportunità di interscambio turistico, e di sviluppo economico e sociale tra i due versanti".

Andrea Nannini