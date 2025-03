Frane e smottamenti. Lavori in urgenza: "Servono 300mila euro per riaprire le strade"

Situazione disagi da maltempo sulla Montagna pistoiese. A fare il punto è il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini. "Ci sono stati tanti danni, alcuni dei quali ancora in corso di valutazione ma la situazione è sotto controllo e senza gravi conseguenze. Le frane sulla ss12, quelle a Tana Termini e l’altra, in prossimità del Ponte Sospeso, non hanno fatto rilevare novità come quella a La Mora, ai confini con il territorio di Abetone Cutigliano. La SP18 Lizzanese, è stata chiusa tra il km 18+450 e il km 18+550, in località Ponte di Lizzano, perché interessata dalla presenza di sassi sulla carreggiata: per riaprirla c’è voluto il parere del geologo, per questo, nei giorni scorsi c’è stato il sopraluogo congiunto con i Vigili del Fuoco per verificare lo stato del luogo e valutarne l’eventuale pericolosità".

"La chiusura – ha scritto la Provincia – è stata predisposta in via precauzionale per la verifica della sussistenza di eventuali ulteriori movimenti franosi, per i quali si sono dovuti attendere i riscontri del geologo incaricato, prima di riaprirla". Sulla stessa Strada provinciale 18 sono state segnalate profonde e pericolose buche nel tratto tra la fine del "Ponte di Marmo" e la rotonda che porta al centro abitato. Mentre la frana di Lancisa è sempre sottoposta alla condizione di senso unico alternato, non essendoci state novità. A Gavinana, tra i pozzi de I Gorghi e il bivio di Pian dei Termini, c’è stato uno smottamento abbastanza importante che però le reti posizionate sulla pendice hanno contenuto, gli operai della ditta incaricata lo stanno rimuovendo dopo aver transennato l’area. A ponte Firenzuola, in località La Lima c’è un piccolo smottamento sotto strada, l’intervento è stato deciso per evitare o almeno limitare, guai peggiori, mentre l’intervento nella borgata di Campomagno, a Bardalone, è più impegnativo e verranno posizionati micropali. Non ci sono però limitazioni alla circolazione, rispetto alla frana di Rupine, sopra Popiglio, la ditta incaricata è al lavoro e ha sgombrato la strada, facendo la messa in sicurezza. Infine la via Pascoli a San Marcello è stata tempestivamente riaperta dagli operai del Comune. "Rispetto alla viabilità comunale sono attivate numerose "somme urgenze" – spiega Buonomini – perché i problemi sono stati tanti e si sono portati via almeno 300mila euro che adesso ci sarà tra trovare, ma trattandosi di somme urgenze andavano fatti per la sicurezza di cittadini e territorio".

Andrea Nannini