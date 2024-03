Frana sulla Statale, via ai lavori. Tutti gli orari per il passaggio a piedi

La Statale 12 dell’Abetone e del Brennero è ancora chiusa per la frana e queste sono le novità comunicate ieri pomeriggio dal vicesindaco Giacomo Buonomini: "E’ iniziato il lavoro di ripristino da parte dell’impresa specializzata incaricata da Anas. I lavori di messa in sicurezza permetteranno, se potranno procedere senza sosta e senza imprevisti, di poter vedere aperta la strada alla fine della settimana: a senso unico alternato e comunque sarà valutata la possibilità il passaggio dei veicoli pesanti per i giorni successivi. Per poter procedere con i lavori, il distacco dei massi e il movimento dei mezzi, il cantiere avrà necessità di far confluire il transito a piedi in orari precisi. Il passaggio a piedi è garantito nei seguenti orari: dalle 7 alle 9, dalle 12.45 alle 14.45 dalle 17 alle 18.30. Il traffico a piedi sarà regolato da operatori. Ringraziamo la polizia municipale e l’Unione dei Comuni per la disponibilità: consentiranno l’ingresso a gruppi di persone in queste fasce orarie, per permettere il transito in sicurezza. Considerando le fasce orarie di passaggio a piedi, in accordo e con l’autorizzazione dell’Istituto Omnicomprensivo, gli studenti di tutti gli ordini residenti a Popiglio usciranno per i prossimi giorni sempre alla fine della mattinata, senza dover frequentare il pomeriggio. È confermato il pulmino per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria che aspetterà i ragazzi alle ore 8 nella zona della galleria: i ragazzi devono essere accompagnati. Il ritorno avverrà per tutti giorni con partenza da Piteglio alle ore 12.30 e non saranno effettuati i pomeriggi. Per gli studenti delle medie e superiori è confermata la navetta messa a disposizione dal Comune per prendere la coincidenza dell’autobus alla Lima, la mattina la navetta aspetterà gli studenti alle ore 7.20 nella zona della galleria, il ritorno dalla Lima sarà garantito entro la fascia orario di passaggio a piedi che termina alle 14.45". Gli operai del Comune stanno effettuando manutenzioni in fondo e in vetta alla strada dei Cacciatori. Si raccomanda di non parcheggiare e togliere le auto dalla piazzola dove sono i divieti di sosta e di non lasciarle di fronte all’ingresso del cantiere. Ieri è dovuto intervenire il carro attrezzi.

Andrea Nannini