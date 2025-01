"Frammenti di piombo e paillettes". Gli studenti raccontano gli anni ’70

Sabato 18 gennaio, alle ore 21, al teatro Bolognini di Pistoia va in scena "Frammenti di piombo e paillettes", uno spettacolo teatrale degli studenti dell’istituto tecnico del settore economico Aldo Capitini di Agliana. E’ un progetto realizzato in collaborazione con l’associazione Amnio Teatro e vincitore del bando associazioni 2024 della Fondazione "Carlo Marchi" di Firenze. L’evento del Capitini al Piccolo Teatro Mauro Bolognini si svolge con la compartecipazione del Comune di Pistoia. "Frammenti di piombo e paillettes", come si può intuire dal titolo, è un lavoro che affronta un particolare abbinamento: orrore e meraviglia. Si tratta dell’orrore e della meraviglia degli anni Settanta. Ma come si può raccontare la complessità di un decennio come il 1970? Come si può rappresentare il connubio tra l’orrore degli anni di piombo e la meraviglia dell’arte di quel periodo? Un gruppo di studenti, un professore e le testimonianze di chi, in quegli anni, è sopravvissuto proveranno a farlo. In questo spettacolo, tra momenti di riso e riflessione, gli studenti del Capitini accompagneranno il pubblico in uno dei periodi più strazianti e creativi del Novecento. Offriranno uno stimolo a scoprire che c’è qualcosa di straordinariamente bello che accompagna l’umanità.

"E come fa il buco nero ad andarsene da qui dentro, professore?". "Con la musica, Sara, con la musica….". Oltre agli orrori della storia, nel passato e soprattutto nel presente, la musica c’è e ci sarà sempre, nonostante tutto. Prenotazioni all’indirizzo e-mail: [email protected]

p.s.