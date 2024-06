Fotografie inedite di Mario Carnicelli

Secondo appuntamento con Pistoia Visioni. Il festival di fotografia del Gruppo Fotoamatori Pistoiesi prosegue stasera con uno dei Talk d’autore. Il protagonista sarà Mario Carnicelli: parlerà del racconto per immagini e di come possa stabilire un legame con le persone e tra di loro. Sarà occasione anche per ripercorrere alcuni eventi della sua carriera e, accompagnati dalle sue immagini, scoprire e addentrarsi tra alcuni aneddoti sui legàmi che la sua Fotografia ha permesso di mettere in luce. Omaggerà i presenti con una proiezione di immagini del tutto inedite. Occasione senz’altro unica per addentrasi ancora di più nella conoscenza dell’autore. L’incontro inizierà alle ore 21.15 nel Giardino Puccini Gatteschi di Pistoia (Vicolo Malconsiglio, 6). L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria con Eventbrite. Carnicelli, pistoiese, è un fotogiornalista freelance e inviato speciale che ha collaborato con varie riviste e quotidiani, tra i quali Popular Photography, Espresso, Panorama, Corriere della Sera, Il Giorno. Accanto ai lavori di fotografia documentaria, Carnicelli porta avanti progetti artistici personali ed esposizioni in varie mostre personali e collettive in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.

Gabriele Acerboni