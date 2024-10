Forza Italia per le primarie: "Tomasi esca allo scoperto"

PISTOIA

"Le primarie sarebbero state il metodo migliore per scegliere il candidato del centrodestra. Uso il condizionale perché temo, a questo punto, che non ci sia più tempo materiale per organizzarle". É questo il pensiero di Annabruna Geri, coordinatrice provinciale di Forza Italia a Pistoia. Forza Italia, così come gli altri partiti della maggioranza di governo, attendono le decisioni di Roma sul nome che proverà a strappare, per la prima volta nella storia, la regione al centrosinistra. Il cognome che riecheggia tanto a Pistoia quanto negli ambienti romani è quello dell’attuale sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ma, ufficialmente, ne il diretto interessato ne gli altri vertici di partito hanno fino adesso ufficializzato la candidatura. "Alessandro Tomasi lo conosciamo bene – commenta Geri –, lo apprezziamo e lo stimiamo molto come uomo politico, a Pistoia sta facendo bene. Saremo felici però di sapere se sarà veramente lui il candidato o se ci sarà l’opportunità candidare qualcun altro. La decisione dovrebbe essere presa in tempi brevi: la campagna elettorale sarà lunga e complicata. Più allunghiamo i tempi della decisione e più rischiamo di favorire gli sfidanti".

Le primarie, auspicate inizialmente sia dalla Lega che da Forza Italia stessa, sembrano di difficile realizzazione al momento. "O le decidono in tempi brevissimi o credo non se ne farà nulla e si arriverà ad una nomina diretta. Nel caso fosse Tomasi il candidato, noi lo sosterremo con lealtà, fiducia ed unità. É evidente che Forza Italia non corre da sola: la nostra intenzione è di tenere ben unita la coalizione di centrodestra, la stessa che è al governo nazionale, per cui supporteremo ogni candidato che verrà deciso, sia che arrivi da Fratelli d’Italia, da Lega o anche da Forza Italia stessa". Proprio sull’eventuale nome forzista da proporre, Geri non si sbilancia. "Nel caso venissero ufficializzate le primarie – commenta – ci riuniremo con le altre segreterie provinciali per fare il punto e trovare un nome. Al momento, però, questa eventualità non sussiste, non essendoci la prospettiva ad oggi di farle queste primarie. Quindi non ci resta che attendere e auspicare che la situazione si sblocchi velocemente".

Francesco Storai