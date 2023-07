Forza Agliana, Iniziativa per una Giustizia Uguaglianza per Tutti

La lista civica "Forza Agliana piana pistoiese per la Toscana" stamani sarà al parco Pertini con il secondo gazebo, per incontrare e ascoltare coloro che vorranno costruire insieme strumenti nuovi, come una associazione politica-culturale che possa collaborare al cambiamento, in particolare sulla giustizia. "Affinché possa diventare davvero uguale per tutti e con un garantismo che tuteli le parti offese, gli indagati e gli imputati come persone e non oggetti", sostengono i fondatori della nuova lista che colgono l’occasione per informare che "Forza Agliana piana pistoiese per la Toscana" sostiene l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Agliana per il 5 luglio alle 18, al teatro Moderno, sul tema "Giustizia: Problemi del sistema e progetti di riforma in corso". Sarà presentato il libro di Piero Tony "Io non posso tacere", un racconto sconcertante, ancor più venendo da un giudice "certificato e auto certificato di sinistra", poiché rivela l’esistenza di un "virus capace di minare la giustizia del nostro Paese. Un virus che può - e deve - essere combattuto". "Tutti siamo consapevoli – dichiarano dalla nuova lista civica, fondata da Alfredo Fabrizio Nerozzi con Monia Toccafondi e Giuliano Visalli – che è urgente ripensare, riformare la giustizia, non solo per una maggior tutela per i cittadini, ma una migliore e più efficiente organizzazione della giustizia serve all’intero sistema paese, a cominciare dagli stessi magistrati".

