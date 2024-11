Forrest spara triple pesanti. Brajkovic c’è

Christon 7. Per tre quarti di gara va a corrente alternata poi quando arriva il momento in cui si decide la partita sale in cattedra e fa vedere tutto il suo talento. Quando si accende, per gli esterni di Reggio diventa dura fermarlo.

Forrest 7. Il folletto di Pompano Beach quando entra in ritmo è difficile da arginare. Con le sue triple rimette in partita Pistoia e suona la carica.

Rowan 4,5. Tira come al solito con percentuali bassissime, non difende nemmeno sotto tortura e perde palloni sanguinosi. Giornata da dimenticare.

Childs 6,5. Ci mette il suo solito impegno soprattutto sotto i tabelloni, in attacco non fa meraviglie ma in compenso è utile per la squadra.

Bajkovic 7,5. Chiude con una doppia-doppia da 15 punti e 10 rimbalzi. Ssegna, difende, lotta e sgomita e sotto le plance la sua presenza si sente eccome. E soprattutto nel post-partita sorride e rende merito alle parole di coach Della Rosa durante l’intervallo.

Silins 6. Non fa un partitone in attacco ma in compenso in difesa dà una grossa mano alla squadra tirando giù 7 rimbalzi.

Della Rosa G. 6,5. Mette una tripla pesante come un macigno e come al sempre non fa mancare la sua solita intensità. Il capitano gioca una partita intelligente al servizio della squadra.

Saccaggi 6,5. La sua prova difensiva è da manuale, francobolla il suo diretto avversario e lo toglie dal match. Cose da far vedere ai più piccoli.

Anumba 6. Si impegna e ci prova in tutti i modi ad essere utile per la squadra e alla fine ci riesce.

Della Rosa T. 7,5. La sua prima da capo allenatore è da ricordare per mille motivi, uno fra tutti il modo in cui nel secondo tempo ha saputo ribaltare la partita e vincerla. Tommaso ha fatto vedere di avere tutte le carte in regola per guidare Pistoia.

M. I.