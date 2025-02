Fondazione Ant . Trent’anni di lotta contro il cancro

PISTOIAUn traguardo importante per la Fondazione Ant: quest’anno, l’associazione celebra 30 anni di impegno a fianco dei malati oncologici, offrendo cure e assistenza grazie alla generosità di persone e aziende che sostengono la causa. Inizia con un bellissimo gesto di solidarietà il nuovo anno per la Fondazione. Mercoledì scorso, infatti, Fabrizio Giusti, titolare di NuovaComauto, ha consegnato ufficialmente a Tiziano Sperandini, delegato Ant per Prato e Pistoia, un importante regalo: un nuovo Kankoo Van Fg L1 Blue dci 95 My24. Un mezzo che rappresenta un aiuto fondamentale per le attività quotidiane dell’associazione consentendo di raggiungere in modo più efficace le persone che necessitano dei servizi di assistenza oncologica sul territorio.

Il nuovo automezzo, che si aggiunge al parco auto della Fondazione Ant, è un simbolo tangibile del continuo impegno della comunità verso il sostegno delle persone malate di cancro. La Fondazione esprime un sincero e profondo ringraziamento alla NuovaComauto per il generoso contributo che permetterà di proseguire con sempre maggiore efficacia nella missione di cura, attenzione e accompagnamento dei malati oncologici.

Un gesto che non solo aiuta a raggiungere un nuovo importante obiettivo, ma che testimonia la forza della solidarietà e della collaborazione tra realtà locali per il bene della comunità.

Per la Fondazione Ant, questi 30 anni sono solo l’inizio di un lungo percorso, e questo regalo rappresenta un segno di speranza per chi lotta contro il cancro.