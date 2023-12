Focus Tari. Avvisi in arrivo per saldare

Saldo Tari. Avvisi di pagamento in arrivo nei comuni di Pistoia, Larciano, e Serravalle Pistoiese per tutte le utenze domestiche e non domestiche. Alia ricorda, infatti, agli utenti dei territori interessati che a dicembre è in scadenza il pagamento del saldo Tari: per Serravalle Pistoiese l’ultimo giorno era ieri, per Larciano scadenza domani, per Pistoia invece c’è tempo fino al 16 dicembre. L’importo può essere pagato con le modalità indicate su ciascuno degli avvisi in base al proprio comune di riferimento.

Per ulteriori informazioni e, più in generale, per le pratiche relative alla tariffa, è possibile recarsi allo sportello Tari del comune di riferimento o in uno qualsiasi degli sportelli Tari presenti sul territorio gestito da Alia, consultabili sul sito www.aliaserviziambientali.it.