Floridi presenta l’album "Domeniche da inventare". Special guest Legno e Riccardo Onori. Poi via al tour

Stasera si alza il sipario di questa scoppiettante settimana al Santomato Live, con una serata tutta toscana, anzi tutta pistoiese. Sul palco salirà il cantautore di casa nostra, Floridi, al secolo Luca Floridi, che presenterà in anteprima al pubblico il suo nuovo album "Domeniche da inventare". Uscito nel novembre scorso per ZooDischi, distribuito da Ada Music Italy, l’album si compone di nove tracce ed è una sorta di viaggio nelle mille sfaccettature della vita, la musica quale costante di questo percorso, con il desiderio costante di inventare nuove domeniche, ovvero nuovi momenti di leggerezza anche quando il presente ci vorrebbe impegnati, immersi in un clima di incertezza e dubbio. La domenica per Luca Floridi è qui cantata quale metafora della conoscenza di sé, occasione di fuga dagli sguardi e dai silenzi. Luca Floridi esordisce con il primo singolo, "Una notte ubriaca" nel 2019 (Labella Dischi), distinguendosi per la sua scrittura autentica, immersa in sonorità pop. Successivamente esce con il primo disco, "È solo un momento no" ed è in apertura nel 2020 agli Eugenio in Via di Gioia al Pistoia Blues, ai Generic Animal al Beat Festival e a Scarda a Prato è spettacolo, sempre nel 2020. È in queste occasioni che dà ottima prova di tenuta nello spettacolo dal vivo. Partirà dal palco del Santomato l’omonimo tour che Floridi condurrà nelle prossime settimane insieme alla sua band. Special guest della serata Riccardo Onori, che ha suonato un pezzo dell’album, e i Legno, altra formazione toscana che si è messa in evidenza da alcuni anni nel panorama italiano. Il concerto è anticipato come sempre da una ricca cena a buffet. Consigliata la prenotazione: 0573.760747 o 333.4657051 e 345.6168318.