Firenze-Pistoia, dal 1870 ad oggi. La ciclostorica tra sport e tradizione

Si apre nei prossimi giorni la settimana che porterà all’edizione 2025 con la ciclostorica "Firenze-Pistoia 1870", un evento che va a celebrare il ciclismo italiano con un percorso di 33 chilometri che parte dal cuore di Firenze per raggiungere piazza del Duomo. La manifestazione in sé per se è in programma per domenica prossima, 2 febbraio, con partenza alle 9 dal piazzale delle Cascine con arrivo a Pistoia alle 12 e, in mezzo, è previsto un passaggio speciale alla villa Medicea di Poggio a Caiano. Il giorno della gara, 19 ciclisti con biciclette d’epoca (perché 19 erano i coraggiosi che presero parte alla prima edizione) che rappresentano delle riproduzioni delle originali di fine Ottocento, anticiperanno la partenza ufficiale: alle loro spalle, poi, molti altri partecipanti, tra cui alcuni nomi celebri del ciclismo italiano, tutti rigorosamente in abbigliamento e con biciclette d’epoca, in linea con il regolamento di gara che richiama l’atmosfera autentica di quel tempo. In questa edizione si è puntato molto sull’aspetto educativo perché verranno organizzati incontri nelle scuole con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul valore della memoria storica e sull’etica sportiva.

Oltre a lezioni dedicate, sono state proposte visite guidate alle mostre allestite sia a Firenze che a Pistoia, permettendo agli studenti di approfondire il contesto storico e culturale della gara. "La Firenze-Pistoia 1870 è un’occasione unica per riscoprire le radici del ciclismo italiano, valorizzare il nostro patrimonio culturale e promuovere i valori dell’etica sportiva tra le nuove generazioni – sottolinea l’assessore al turismo, alle tradizioni e alla promozione sportiva del Comune di Pistoia Alessandro Sabella – Si tratta di un evento che unisce tradizione, storia e passione, coinvolgendo non solo gli appassionati di ciclismo ma anche il nostro territorio. È un momento di orgoglio per la nostra città, che accoglie con entusiasmo i partecipanti e i visitatori, rendendo onore a una tradizione che affonda le sue radici nel lontano 1870". Per quanto riguarda la nostra città, il primo appuntamento sarà per mercoledì alle 9.30 alla biblioteca San Giorgio con un incontro con le scuole secondarie di secondo grado sul tema "Ciclismo e tradizione in Toscana, rievocazione storica della Firenze-Pistoia" con la presenza del giornalista sportivo Stefano Fiori, il presidente della Fci Pistoia, Alessandro Becherucci e l’ex ciclista Andrea Tafi: durante l’incontro sarà inaugurata una mostra dedicata al ciclismo storico, con bici d’epoca, libri e cimeli che si potrà visitare anche nei giorni successivi.

"Aver ripreso in mano questa tradizione e averla fatta rinascere per ricordare un pezzo della nostra storia è stato meraviglioso - ha sottolineato l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini - dietro ci sono tanti sforzi dal punto di vista organizzativo e il lavoro di tanti Comuni insieme". Venerdì 31, sempre alla San Giorgio, ci sarà il convegno "L’epopea della bicicletta tra sport e turismo" e il giorno successivo, dalle 15.30, partirà da piazza Duomo una pedalata ecologica attraverso il centro storico per arrivare alla domenica con la gara vera e propria.

Saverio Melegari