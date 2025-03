Finisce nel fiume con il suo camion. Autista riesce a salvarsi nuotando

L’istinto di sopravvivenza e il coraggio lo hanno guidato fuori dall’abitacolo del suo camion, precipitato nel fiume, e gli hanno dato la forza di guadagnare nuotando la sponda del fiume. Sono stati poi i volontari della Croce Verde a soccorrere il trentaseienne originario del Mali, volato nel fiume nel territorio del Comune di Sambuca, in prossimità della frazione di San Pellegrino. A causa di un fondo stradale in pessime condizioni, il giovane autista ha perso l’aderenza dell’avantreno del camion finendo nel fiume dopo un volo di una quindicina di metri. A soccorrerlo, sono stati gli abitanti della zona che, dopo averlo asciugato e rifocillato, lo hanno affidato alle cure dei volontari dell’associazione presieduta da Stefania Tolve che, lo hanno trasferito all’ospedale San Jacopo. L’incidente è avvenuto all’altezza di San Pellegrino al Cassero, al confine tra i Comuni di Sambuca Pistoiese e Pistoia. L’uomo è rimasto sempre vigile. Stava effettuando delle consegne ad alcune attività della zona quando ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sfondato la protezione, è finito nel letto del fiume, ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni. Grazie alla sua prontezza di spirito l’autista è uscito dalla cabina di guida riuscendo a guadagnare la riva del fiume a nuoto. L’allerta ai soccorritori è stata diramata dalla centrale del 118 ieri mattina poco prima delle 11 ma il giovane era già riuscito a mettersi in salvo. Così il Limentra, fiume reso celebre dalla poetica di Francesco Guccini, è diventata testimone di un mezzo miracolo tra solidarietà, fortuna e prontezza nel reagire.

Andrea Nannini