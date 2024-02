Filippo Graziani celebra il padre Ivan, inedito

Trent’anni dopo l’ultimo addio, ecco nuove, inedite tracce ad arricchire qualcosa che è diventato patrimonio collettivo, la musica di Ivan Graziani. Onore e onere sono oggi del figlio, il cantautore Filippo Graziani che inaugura questo sabato da Santomato il "Per gli amici tour", a celebrare l’età di un padre importante scomparso ventisette anni fa. L’artista, voce e chitarra, sarà accompagnato da un’ensemble con il fratello Tommy alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere. Sarà una celebrazione della vita e dell’arte di Ivan Graziani in cui i fan avranno l’occasione di immergersi in un’esperienza musicale che unisce classici come "Lugano addio", "Monnalisa", "Pigro", "Agnese" ai nuovi brani, eseguiti per la prima volta, dell’album di inediti "Ivan Graziani-Per gli amici", uscito a fine gennaio per Numero 1-Sony: otto canzoni inedite che si intrecciano con il patrimonio musicale di un’icona che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d’autore e il rock italiano. Queste opere, rimaste finora nascoste, sono state scoperte dalla famiglia e hanno ricevuto nuova vita grazie agli arrangiamenti di Filippo. Il tour proseguirà nelle prossime settimane toccando città come Milano, Roma, Bologna, Potenza, Benevento. Questa nuova ospitata sul palco del Santomato Live conferma la grande qualità di questa ennesima stagione, la quattordicesima diretta da Tony De Angelis, che sta mettendo a segno un successo dopo l’altro.

Prima ancora dell’esclusiva con Graziani, il Live ospiterà domani sera, venerdì primo marzo, l’appuntamento "Rick & Clive-40° Videomusic" con la Rick Hutton Band e Clive che arricchirà con i suoi racconti, aneddoti, ‘segreti’ che permetteranno di ripercorrere musicalmente tutta la storia del rock dagli anni ‘60 agli anni ’90. La coppia Rick&Clive, ricordiamo, si è recentemente riformata per Radio Mitology con due appuntamenti giornalieri e Mitology tv.

A precedere i concerti come sempre una cena a buffet. Sempre consigliata la prenotazione telefonando allo: 0573.760747 oppure ai numeri 333.4657051 o 345.6168318. Il circolo Arci si trova in via Montalese 25/A.

Archiviato questo primo fine settimana del mese, si riprende il 7 marzo prossimo con la nona serata della undicesima edizione del Cbe11-Campionato band emergenti con nuove selezioni, per proseguire con uno "Speciale Festa delle donne" l’8 marzo con un tributo ai Negramaro e infine il 9 marzo altro tributo, stavolta ai Depeche Mode con la band degli Sneakers.

