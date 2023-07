Figli forti, dentro", incontro-dibattito con lo psicologo-psicoterapeuta Sergio Teglia"

Domani, alle 21, al circolo Arci di Santomato si terrà un incontro-dibattito dal titolo "Figli forti, dentro" con lo psicologo-psicoterapeuta Sergio Teglia. L’incontro fa parte di una serie di serate unite dal titolo "Scuola per genitori" nelle quali affrontano le problematiche del mestiere più difficile del mondo, quello appunto di fare il genitore. L’incontro successivo è in programma il 29 luglio, sempre alle ore 21, avrà come titolo "L’eredità del dolore". Non si tratta di conferenze scientifiche, ma di incontri in cui ci si confronta con un esperto su problemi di grande rilevanza per la vita di tutti. L’iniziativa si inserisce in un programma promosso dal circolo Arci intitolato "Spazi aperti". Il dottor Sergio Teglia continua con questi incontri una proficua collaborazione con il Circolo Arci di Santomato dove ha avviato un programma di contributi su temi importanti.

Giacomo Bini