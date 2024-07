Festival delle Voci d’Oro. Spettacolo al Tettuccio: "Meraviglioso concorso"

È giunta al termine la ventisettesima edizione del "Festival Voci d’Oro 50 Anni e Dintorni", un evento musicale davvero speciale che è andato in scena nella maestosa location del Tettuccio di Montecatini. Ancora una volta uno spettacolo pazzesco, con tre finali avvincenti e moltissimi premi per i cantanti. Un concorso canoro che dal 1997 riempie il cuore musicale dei termali e non solo e che anche quest’anno ha riscosso un incredibile successo come si evince dalle parole di Maria Angela Arcangeli, presidente dell’evento promosso dalla sua agenzia Marystar Music: "Sono davvero orgogliosa di questo bellissimo Festival che è nato per cantanti adulti, tanti anni fa, e si è evoluto fino ad arrivare alle tre categorie junior, giovani e senior suddivise tra cantautori e interpreti. Sono loro che portano avanti questo format molto importante di generazioni musicali che si uniscono e grazie a loro questo meraviglioso concorso canoro è apprezzato e conosciuto in tutta Italia e nel mondo".

Tre serate strabilianti in cui abbiamo ammirato l’estro, la creatività abbinati alla leggerezza mixata al talento musicale dei concorrenti. Alla conduzione si sono alternati Stefano Baragli, Alessandro Masti, Elena Presti, Simona Galli e Paola Belloni e alla fine di ogni serata c’è stato, come da tradizione, un ampio spazio alle premiazioni. Cominciando dalla categoria giovani, la vincitrice assoluta è stata l’interprete torinese Sofia Ellero con il suo brano "Seven Nation Army". Secondo classificato Rocco Pepe e terzo Francesco Scagliarini. Primo classificato nella Categoria Cantautori Riccardo Collegari in arte Rick Ercidy, seconda classificata Giorgia Borio e terzo posto per Noemi Bedin. I premi speciali sono andati a Anna Sole dal Monte per quanto riguarda il Premio Simpatia, Federica Lo Porto, vincitrice del Premio Televisivo, Il Premio Del Pubblico è andato a Benedetta Morzetta e il Premio Della Critica a David Lascar. Il migliore tra i 35 finalisti della categoria giovani è stato il ventottenne cantautore bolognese Riccardo Marchi con il brano "Rughe e Creta", secondo posto per Silvia Bellemo e terzo posto per Lisa Celeste. Per gli interpreti i primi tre posti sono andati a Jessica Floris, Giorgia Andreozzi e Phoebe Zirano con il Premio del Pubblico, Televisivo, Radiofonico e della Critica che sono stati vinti rispettivamente da Rachele Noli, Marisalbel De Marco, Mattia Manolfi e Benedetta Boraso.

La finalissima senior ha visto il successo dell’interprete Irene Fallani che ha emozionato pubblico e giuria con il brano "Io Domani": per lei una Produzione Discografica di un inedito, con video, book fotografico, promozione e distribuzione. Secondo posto per Omar Guidetti e terzo per Michele Eboli. Per i cantautori il primo classificato è stato il gruppo Le Onde, secondo Fausto Rossi e terzo posto per Romina Alberti. Cinzia Grimaldi ha ricevuto il Premio della Critica, Dhebra il Premio del Pubblico con Alessandro Cioko e Massimiliano Provvisionato che si sono aggiudicati rispettivamente il Premio Televisivo e quello Radiofonico. Le tre finali sono andate in onda in prima serata su Bom Channel, canale 68 e prossimamente in toscana su Tvl.

Leonardo Meacci