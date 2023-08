Feste, escursioni e sagre Eventi a chilometro zero per divertirsi a 360 gradi

Feste, sagre ed eventi a Pistoia, in città e in provincia. Andiamo per ordine, partendo dalle attività culturali. Le sedi dei musei pistoiesi, infatti, risulteranno tutte aperte nel corso di martedì 15 agosto. Parliamo, ad esempio, dell’allestimento di arte pistoiese a Palazzo dé Rossi, o della mostra "In visita - Giorgio de Chirico" sempre nella stessa sede. Aperti anche il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, affacciato su Piazza del Duomo, e il Museo di San Salvatore. Per Ferragosto aperti anche il Museo Civico d’arte antica nel Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, la cattedrale di San Zeno, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Campanile di piazza Duomo, l’Antico Palazzo dei Vescovi, Palazzo De’ Rossi, il Museo di San Salvatore, la Fortezza Santa Barbara e Pistoia Sotterranea. Domani, domenica 13 e martedì 15 agosto, i Musei Civici osserveranno orario continuato dalle 11 alle 19; lunedì 14 le visite saranno possibili dalle 15 alle 19. Ultimi giorni per godere, a Palazzo Fabroni, della mostra collettiva “Mezz’aria. La strana apertura della ricerca sonora".

Veniamo poi agli eventi ludici, spaziando anche fuori dal territorio cittadino. Focus soprattutto alla montagna pistoiese, dove sono in programma una serie di eventi. Senza dimenticare, anche qui, l’apertura anche per il giorno di ferragosto di tutti i musei e degli itinerari dell’Ecomuseo Montagna Pistoiese. Detto ciò, a San Marcello il 15 agosto, presso i giardini di via Brennero, è in programma l’ultimo giorno del mercatino di piccolo antiquariato, collezionismo, modernariato, vintage ed hobbistica. Ad Abetone, invece, è in programma dal 12 fino al 15 agosto compreso, la fiera dell’artigianato e dei prodotti montani, nel piazzale panoramico nel centro del paese. Particolare attenzione, specie in questo periodo dell’anno, per l’osservatorio astronomico della Montagna Pistoiese: stasera e domani due appuntamenti speciale con il Gamp per la notte delle stelle, con tre fasce orarie: 20.45, 21-30 e 22.15. Fino al 31 agosto, l’osservatorio è di prassi aperto il lunedì, il venerdì e il sabato sera dalle ore 21.30, nonché il martedì e la domenica mattina per l’osservazione del Sole alle ore 10. Ingresso 5 euro, ridotto 3. L’accesso è possibile solo su prenotazione chiamando lo 0573.621289. Sempre in Montagna, domani a partire dalle 15:30 si terrà l’evento di presentazione del "Sentiero della Germanica Squadriglia", un percorso di circa 16 chilometri che inizia e finisce a Rivoreta, dopo aver raggiunto a Le Regine, la zona dov’è avvenuto il fatto di sangue che viene ricordato, da un progetto di Florio Franceschi, che coinvolse alcuni suoi familiari. A seguire alle ore 16,15 avrà luogo l’evento di presentazione, presso la sede del Museo della Gente.

In Valdinievole, invece, cresce l’attesa per la 71esima edizione del Gran Premio Città di Montecatini, all’ippodromo Sesana. L’impianto aprirà i cancelli a partire dalle ore 18. "Il Gran Premio Città di Montecatini – sottolinea il sindaco Luca Baroncini – è uno degli eventi ippici più importanti a livello nazionale. A Ferragosto si sta a Montecatini a vedere questo evento e ciò è molto bello perché rappresenta l’identità della nostra città, sempre attaccata ai valori sportivi e, in special modo, per l’ippica. Sarà una serata speciale".

AnNa

F.S.