Festa patronale tra musica e giocoleria

La Montagna Pistoiese si appresta a vivere un fine settimana ricco di eventi.

A Maresca due giorni di festa patronale con musica, giocoleria, saltimbanchi, stand gastronomici e cena a tema, sabato 15 luglio, dalle 9.30, torneo di scacchi alla Pensione Mizia: per informazioni rivolgersi al 351.9564803. Alle 21 sarà celebrata la santa messa. Alle 17, a Prataccio presentazione del libro di Samuele Pesce sul mondo degli uccelli mentre alle 21, Spignana, Marzia Verona (nella foto) presenta il suo libro "L’ora del pastore" per la rassegna estiva di Letterappeninica "Una Montagna di donne". Domenica, a Gavinana, il tradizionale mercatino svuotasoffitte, a Maresca la Fiera di San Gregorio, mentre alle 9 partirà da Spignana il trekking letterario con Ilaria Canali. Alle 10 prenderà il via dalla Casetta Pulledrari "La Marcia della Memoria", fino al cippo della Maceglia dove si potrà pranzare al sacco. Possibilità di raggiungere la Maceglia con la navetta, conclusione con concerto di musica popolare con Rony Bargellini e Serena Billeri. A Calamecca dalle 10.45 festa della Madonna del Carmine, alle 16, al museo dei rifugi Smi presentazione del libro di Francesco Marchetti "Cultura materiale della Resistenza", infine "Una Montagna di Donne" a Spignana con la presentazione dei libri "Guardami adesso" di Valeria Lustig e "Il gusto di camminare" di Barbara Gizzi. Andrea Nannini