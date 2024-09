Festa e ’Live’, Santomato al top. La firma indelebile dei volontari

"S’è fatto un bel lavoro" è la scritta stampata sulle magliette dei volontari del circolo Arci di Santomato ed è un motto giustificato dai numeri da record della festa appena conclusa e dallo straordinario successo del Santomato Live, che si appresta ad iniziare una stagione ancora più attraente di quelle precedenti. I numeri, elencati dal dirigente del circolo Stefano Bindini a nome anche della presidente Mila Bartoletti sono davvero considerevoli: 36 volontari a sera per 24 giorni di festa del circolo, cinquemila persone servite e poi, per dare l’idea del lavoro fatto in cucina: più di mille crostini, 538 rosticciane e 500 bistecche. Ma dietro ogni piatto e ogni tavolata c’è una realtà di amicizia, di relazioni umane che è testimoniata da uno dei giovani volontari.

"Sono venuto qui a fare il cameriere anche il venerdì, il sabato e la domenica – dice il 21enne Andrea Baccellini – perché stare qui è un piacere, ci si trova subito a proprio agio, in un clima di serenità e di rapporti autentici tra le persone". E’ la magia dello stare insieme che al circolo di Santomato conoscono da sempre e cercano di trasmettere alle nuove generazioni. Non a caso nella festa ben 11 serate sono state dedicate ai bambini proprio per pensare alle famiglie e al futuro. "Ancora una volta – dice Stefano Bindini con una punta di legittimo orgoglio – a Santomato si dimostra la forza del volontariato con un successo superiore alle attese in controtendenza rispetto alla realtà circostante. Qui tantissime persone hanno dedicato parte del loro tempo al bene comune e questo è il risultato più importante". Il fiore all’occhiello del circolo è stato come avviene ormai da anni il Santomato Live, un programma di musica dal vivo che ha pochi eguali a livello regionale e che ripartirà il 20 settembre prossimo con l’ambizione di crescere ancora.

"Abbiamo alle spalle quattordici stagioni – dice il direttore artistico del Santomato Live Tony De Angelis – ma l’ultima è stata davvero da record, tanto da stupire anche me. E ora puntiamo a ripeterci, anzi stiamo mettendo a punto delle cose molto importanti, che al momento non posso ancora rivelare, ma sto lavorando su alcuni nomi che da anni avevo in mente di portare a Santomato". Il 20 settembre è prevista una serata di anteprima, con presenze importanti, il 26 un evento di grande significato anche dal punto di vista emotivo e solidaristico come la presentazione del libro di Nick Becattini e l’aiuto concreto alla Spalti,n l’associazione che sostiene i malati di Sla. Il 27 invece ci sarà una novità con uno spettacolo che unisce musica e comicità. De Angelis ha ringraziato tutti, dai tecnici che assicurano qualità e professionalità negli eventi musicali ai volontari che sono da sempre il cuore pulsante della casa del popolo di Santomato.

Giacomo Bini