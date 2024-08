Festa di San Bartolomeo. Riparte l’unzione per tutti ’Pippi’, dolci e balocchi

E anche quest’anno, che tradizione sia. Ma di quella vera-vera, quella che recupera l’unzione individuale rimasta in stand by pure lo scorso anno sulla coda della pandemia da Covid-19. Solo una nuova disposizione rispetto al passato che introduce l’uso di un pennello per applicare l’olio sulle fronti dei fedeli e che ha spostato il rituale nel giardino della chiesa anziché al suo interno. Che sia il dito o il pennello poco ha inciso sull’entusiasmo di rinnovare la tradizione per quei tanti pistoiesi che già ieri hanno preso parte ai primi momenti delle celebrazioni legate a San Bartolomeo, con i vespri della Festa e la benedizione dell’olio nel tardo pomeriggio e a seguire la messa, con un viavai di fedeli (soprattutto adulti, almeno nella giornata di ieri) che è stato incessante fino alla tarda serata.

Non solo momenti di raccoglimento e preghiera, poiché com’è noto a colorare la Festa immancabile è il mercatino allestita in piazza San Bartolomeo, con i balocchi per i più piccoli e, ovviamente, una pioggia di pippi di pasta frolla da mettere insieme nella più tipica corona di San Bartolomeo, resa ancor più ghiotta dalla presenza di confetti e cioccolatini.

Ovviamente la Festa di San Bartolomeo sarà nel suo pieno anche e soprattutto oggi. Si riparte già stamattina presto con la prima santa messa prevista per le 8, alle 10 l’Eucaristia celebrata dal Vescovo di Pistoia e Pescia, monsignor Fausto Tardelli, con le benedizioni che proseguiranno fino alle 13. Nel pomeriggio la ripresa delle benedizioni a partire dalle 15.30 fino alle 19, orario in cui sarà celebrata l’ultima santa messa della giornata; a seguire ultimo momento dedicato alle benedizioni con termine alla mezzanotte. In caso di caldo intenso, le benedizioni si interromperanno alle 12 e riprenderanno alle 17.

Resta a disposizione di tutti il kit apposito per l’unzione già disponibile lo scorso anno che consente di portare la benedizione a coloro i quali per i più svariati motivi siano impossibilitati a partecipare in presenza. Ricordiamo che in occasione di questo evento i Musei Civici (Museo Civico d’arte antica del Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) resteranno aperti oggi con orario continuato dalle 11 alle 19 gratuitamente. Negli stessi orari sarà possibile visitare la chiesa di San Jacopo in Castellare (ingresso gratuito fino a un massimo di cinquanta persone; in collaborazione con Fondazione Caript e Fondazione Pistoia Musei).

Si ricorda anche che la zona di piazza San Bartolomeo e vie attigue sono interessati da temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta. L’invito dunque è quello di prestare attenzione alla cartellonistica posizionata in strada.

linda meoni