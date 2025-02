Festa di Carnevale al circolo Gramsci

Domenica 23 febbraio Festa di Carnevale al circolo Arci Gramsci di via Santini. Sarà una festa in maschera, con pranzo e letture per grandi e piccini. "Un momento di feste, colori e partecipazione – annunciano gli organizzatori -. Non vediamo l’ora di vedere il circolo pieno di maschere e sorrisi, grazie soprattutto all’attività delle nostre volontarie che sono pronte per tante bontà in cucina e tante attività per i bambini, tra letture e giochi". Dalle 13 pranzo, a seguire letture e giochi. Il menù del pranzo prevede pasta al pomodoro e olive, scaloppine ai funghi, patate al forno. Come dolce non mancheranno i tradizionale "cenci". Il costo, compresi acqua e vino, è di 15 euro. Nel pomeriggio merenda con i bomboloni. Dalle 15.30 ci saranno i giochi e le letture nella saletta ricreativa. Per prenotare il pranzo chiamare lo 0574.1825449, per prenotare letture e giochi chiamare Elisa al 339.1864164.