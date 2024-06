Festa della Repubblica. Celebrazioni solenni e tante onorificenze con il segno tricolore

È pronta e ben avviata la macchina organizzativa per gli eventi che caratterizzano l’appuntamento di domani, 2 giugno, dedicato alle celebrazioni anche sul nostro territorio dedicate alla Festa della Repubblica.

Il cerimoniale prevede che la giornata si animerà a partire dalle ore 9 in piazza San Francesco dove si terrà la cerimonia, organizzata dalla Prefettura con il supporto logistico del Comune di Pistoia e del 183° Reggimento Paracadutisti "Nembo", per ricordare quello che è il settentottesimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana con la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti da parte del Prefetto, Licia Donatella Messina. Come da tradizione, poi, le più alte cariche istituzionali cittadine e non che saranno presenti alla commemorazione, si sposteranno alle ore 10 in piazza Duomo – allestita per l’occasione con ornamenti di piante forniti dall’Associazione vivaisti pistoiesi – dove sarà esposta un’opera del celebre artista e scultore pistoiese Marino Marini.

La cerimonia solenne dell’alzabandiera vedrà, in contemporanea, lo svolgimento del tricolore dalla sommità del campanile della cattedrale ad opera del personale specializzato dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Quest’anno, l’Inno di Mameli sarà cantato dal coro formato dagli studenti dell’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Pistoia, che con la loro esibizione confermano la salda volontà dei giovanissimi di essere parti attive nella vita della Repubblica. Il Prefetto Messina darà poi lettura del tradizionale messaggio che, nell’occasione, il Presidente della Repubblica invia a tutti i Prefetti.

Successivamente saranno consegnati ai cittadini italiani della provincia, insieme ai Sindaci interessati, un diploma di autorizzazione a fregiarsi del titolo onorifico di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e sette onorificenze al merito della Repubblica Italiana, conferite con decreto del Presidente Sergio Mattarella a coloro che si sono contraddistinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Al termine delle celebrazioni, i presenti potranno recarsi ai punti espositivi delle diverse componenti istituzionali e trattenersi per un momento conviviale agli stand allestiti grazie al contributo della Ferrero Italia, nonché delle associazioni e delle aziende del territorio pistoiese. L’accompagnamento musicale dei vari momenti celebrativi sarà curato dalla Banda comunale di Pistoia e dalla Filarmonica Borgognoni.

Una mattinata da non perdere nemmeno un secondo, vista l’emozione che si rinnova ogni anno per andare a celebrare una festa che rappresenta la colonna portante della rinascita del nostro Paese dopo la fine della Seconda guerra Mondiale e la scelta, del popolo, di far si che l’Italia divenisse una Repubblica.

S.M.