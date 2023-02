Festa dell’8 Marzo dedicata alle vittime del terremoto

Giornata internazionale della donna con raccolta per i terremotati. L’iniziativa è al circolo Rinascita ed è richiesta la prenotazione entro il 5 marzo. L’evento si svolgerà mercoledì 8 marzo, dalle 17.30 in poi ed è dedicato a "La voce delle donne". Alle 17.30 saluti e interventi delle associazioni, alle 18 presentazione del libro di Dunia Sardi "La cima del Redentore". Sarà presente l’autrice, letture di Chiara Manzini. Alle 19.45 cena, con prenotazione obbligatoria entro il 5 marzo ai seguenti numeri: Eleanna 348.5943065, Fabrizio 333.5328087. Alle 21.30 va in scena "Una donna, la fabbrica e la guerra" di Samanta Barontini. Letture sceniche e musica live con Edi Fanti (voce narrante), Vanessa Andrenelli e Lorenzo Del Pero (musicisti), Samanta Barontini e Cristina Rosati (cantanti).