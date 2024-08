La Festa di Badia non si fa: "Riconsegnate i costumi"

Pistoia, 5 agosto 2024 – Questa festa non s’ha da fare. La 47esima edizione della Festa Storica di Badia a Pacciana, tra le feste più riuscite, conosciute e partecipate della provincia di Pistoia, non si terrà. A inizio di settembre, quindi, niente rievocazioni medievali, cibo, musica ed eventi, che negli anni passati hanno contribuito ad addolcire, con piacevoli serate, il ritorno al lavoro dei pistoiesi dopo il periodo della villeggiatura agostana. Sono stati i social network, come ormai succede sempre più spesso di questi tempi, ad annunciare l’annullamento del sentito e atteso appuntamento.

Il post pubblicato non lascia spazio a dubbi. "Contrariamente a quanto comunicato nelle scorse settimane, la consegna dei costumi per la sfilata storica di settembre viene interrotta a partire da oggi (ieri per chi legge, ndr) , in quanto, per motivi che sarebbe troppo complesso spiegare via social, l’edizione 2024 della Festa Storica di Badia non si terrà. Ringraziando fin da ora tutti coloro che avevano già dato la disponibilità a collaborare, informiamo che comunicheremo nei prossimi giorni, a chi li aveva già ritirati, le modalità di riconsegna dei costumi, con la speranza e l’augurio di poter ripartire con la nostra festa l’anno prossimo".

Firmato , gli organizzatori della Sfilata Storica di Badia. E se Don Oronzo Stella, deus ex machina della Festa nonché parroco non solo di Badia a Pacciana, ma pure di Canapale e San Sebastiano a Bottegone, sceglie di non parlare, più disponibile è Gabriele Buongiovanni, coordinatore del Comitato della Festa. Se all’inizio fa sapere "sarà nostra intenzione, appena possibile, dare spiegazioni della scelta fatta. Sicuramente andrà condivisa con il parroco e il gruppo di lavoro", poi ammette "è sempre più difficile trovare volontari" per una manifestazione, aggiungiamo noi, così importante, che vede presenze non solo pistoiesi, ma anche dalle province limitrofe.

Così , per la prima volta post-Covid, la Festa Storica si ferma al numero 46 (e gli amanti della cabala andranno a nozze). "La Festa c’era sempre stata – conferma Buongiovanni –: dal 1976 ad oggi si è sempre svolta, tranne logicamente che nel 2020 e 21 a causa della pandemia". Non resta che augurarsi che torni “più bella e più superba che pria “, come avrebbe detto il Nerone di Ettore Petrolini.