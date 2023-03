Fernando Capecchi su Costanzo "Un uomo corretto e intelligente"

È molto dispiaciuto Fernando Capecchi, patron (o meglio impresario, come preferisce definirsi) dell’agenzia Vegastar di Pistoia, per la morte di Maurizio Costanzo. "Non mi vergogno a dire che mi sono commosso, come difficilmente mi capita. Maurizio Costanzo è stato un signor professionista, una di quelle persone che ha fatto la storia della tv per davver. Con lui avevo un bel rapporto e nonostante non ci vedessimo ormai da diversi anni lo ricordo come una persona estremamente corretta. Quando ci incontravamo, e di solito succedeva a Roma, finivamo sempre per parlare del lavoro, del nostro lavoro. Lui del suo e io del mio. E da queste conversazioni si usciva sempre con la sensazione di essere cresciuti, a conferma della sua intelligenza tutt’altro che banale. In ogni occasione d’incontro, inoltre, si dimostrava gentilissimo e molto disponibile. Gli sono molto grato perché all’interno delle sue trasmissioni ha dato più volte ampio spazio agli artisti della Vegastar". (co.da.)