Fermati su una delle auto rubate: dentro avevano arnesi da scasso

Avevano rubato un camper a Ponte Buggianese. Poi una Fiat 500 a Lucca. E’ stato un carabiniere fuori servizio a notarli, in tre, sull’utilitaria. Così il militare ha chiesto rinforzi e ha seguito il mezzo verificando che si trattava proprio di quello ricercato, poi è stato affiancato da una pattuglia di colleghi della stazione di Villa Basilica. L’utilitaria è stata fermata. A finire nei guai una coppia senza fissa dimora, una donna di 43 anni ed un quarantasettenne, oltre ad un uomo di 55 anni evaso dagli arresti domiciliari nel Comune di Massa e Cozzile, in Valdinievole, tutti e tre italiani, nullafacenti e pluripregiudicati, che sono stati denunciati per i reati di ricettazione, evasione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli che sono stati rinvenuti in un borsone. E’ possibile che servissero per qualche colpo in zona. Le tre persone, inoltre, erano in possesso di una carta di circolazione e di un certificato assicurativo di un Fiat Ducato, documenti trafugati al proprietario, insieme alle targhe del veicolo, lo scorso 13 settembre nel Comune di Ponte Buggianese. I successivi accertamenti hanno consentito alle forze dell’ordine di ricostruire la vicenda e comprendere il motivo del possesso di questi documenti. Grazie alla collaborazione della compagnia di Montecatini Terme, i militari hanno trovato, in via della Costituzione, sempre a Ponte Buggianese, un altro camper Fiat Ducato, che aveva installate le targhe associate ai documenti ritrovati.

Un ulteriore controllo ha permesso di accertare che anche questo veicolo era stato rubato, a Montecatini Terme, lo scorso 13 settembre. Entrambi i mezzi rubati e i documenti ritrovati, sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre le tre persone sono state denunciate alla Procura di Lucca in attesa dell’accertamento delle loro responsabilità, in vista del procedimento penale.

Massimo Stefanini