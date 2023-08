Fendi pronta a sbarcare e assumere Ore decisive per la seconda firma

La prima firma è arrivata da parte della Regione, che la scorsa settimana ha approvato il protocollo d’intesa. Lo stesso documento dovrebbe poi essere sottoscritto fra oggi e domani dal Comune di Serravalle, con il via libera dell’amministrazione. E a cavallo fra la fine del mese in corso e i primi giorni del prossimo settembre, l’accordo dovrebbe infine essere siglato e ratificato anche dall’amministratore delegato di Fendi. Questo lo stato d’avanzamento, per quanto riguarda il protocollo d’intesa propedeutico alla realizzazione dell’insediamento industriale che il marchio franco-italiano intende realizzare entro il 2025 a Serravalle. La zona di Ponte Stella nella quale il "brand" costruirà il nuovo polo (che sarà diviso in settori destinati alla produzione, alla logistica e agli uffici) si estende complessivamente per 45mila metri quadrati, ma di questi "solo" 28mila dovrebbero essere effettivamente occupati dal marchio della moda. Resteranno quindi, sulla carta, altri 17mila metri quadri potenzialmente a disposizione di altre imprese intenzionate a trasferirsi in loco. L’azienda italo-francese vuole, com’è noto, realizzare in via del Redolone un progetto produttivo e logistico capace di impiegare oltre duecento addetti. Il passaggio attuale prevede intanto la sottoscrizione del protocollo da parte dei tre soggetti coinvolti nelle operazioni: il governatore Eugenio Giani ne aveva annunciato la firma lo scorso 10 agosto, approvando la bozza. Nelle prossime ore anche la giunta di Serravalle procederà a quanto sembra a sottoscrivere il medesimo documento: nella migliore delle ipotesi potrebbe essere sottoscritto già oggi, con l’obiettivo di completare questo "step" prima della fine di questa settimana.

E a quel punto, la palla passerà alla dirigenza di Fendi: l’ok ufficiale non sarebbe finora arrivato solo per ragioni burocratiche, ma la bozza dell’accordo sarebbe già stata visionata ed accettata in linea di massima anche dal gruppo francese del quale Fendi fa parte dal 2001. E nei prossimi giorni dovrebbe essere perciò sottoscritta dell’amministratore delegato Serge Brunschwig. "Direi che l’operazione sta andando avanti come previsto, sotto il profilo della burocrazia – ha confermato il vice sindaco Federico Gorbi – e a breve dovrebbero esserci novità".

Giovanni Fiorentino