"Fare, disfare, rifare" l’arte di Buren a Pistoia

L’attesa, si dice, aumenta il desiderio. Ma nell’attesa, se è quella che accompagna alla nuova attesissima mostra in casa Pistoia Musei, si può anche ingannare il tempo. Dallo scorso 12 febbraio infatti è ufficialmente aperta la prevendita dei biglietti per la mostra "Daniel Buren. Fare, Disfare, Rifare", occasione per assicurarsi l’ingresso a un prezzo ridotto attraverso il cosiddetto Buren Pass. Al costo speciale di 8 euro (fino al 28 febbraio, esclusivamente on line su pistoiamusei.it) sarà possibile visitare la rassegna a Palazzo Buontalenti e tutte le altre sedi di Fondazione Pistoia Musei: Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, Museo di San Salvatore, Collezioni del Novecento a Palazzo de’ Rossi. Il pass avrà validità a partire dall’8 marzo, giorno di apertura della mostra, fino alla sua chiusura domenica 27 luglio 2025. Dopo l’8 marzo, il pass sarà venduto sia nelle biglietterie fisiche, sia online, al prezzo di 12 euro (intero) e di 9 euro (ridotto).

La mostra, come abbiamo avuto modo di anticipare nei giorni scorsi, presenta una serie di opere originali create appositamente per Pistoia: una panoramica sulla carriera dell’artista francese, esplorando il modo in cui trasforma gli spazi architettonici attraverso l’uso delle forme, dei colori e dei materiali, creando un dialogo continuo e indissolubile tra arte e ambiente e riflettendo il suo rapporto con l’Italia e, in particolare, con la Toscana. E di tracce del passaggio di Buren ve ne sono molte nella nostra regione, compresa Pistoia. Ne sono prova la fontana nel parco di Villa La Magia, a Quarrata (2011), una porzione del padiglione di emodialisi a Pistoia e, realizzata nello stesso anno cioè nel 2005, la Cabane Éclatée (2005), inserita nello straordinario contesto e tempio di arte ambientale che è il Parco di Villa Celle, a Santomato.

A curare la mostra pistoiese che inaugurerà l’8 marzo sono lo stesso Buren e la direttrice Pistoia Musei Monica Preti, mentre di sedi che accoglieranno le opere ce ne sono diverse, con il nucleo più consistente di opere concentrato in Palazzo Buontalenti e un dialogo che s’intesserà sia idealmente con Celle e Quarrata, sia ‘fisicamente’ e realmente con le altre sedi di Pistoia Musei (Palazzo de’ Rossi, Palazzo dei Vescovi, San Salvatore) con opere pensate da Buren apposta per questa mostra-evento.

Nella carrellata proposta figurano opere pittoriche (1965-1967), due Cabane del 1985 del 200/2019, alcuni alto-rilievi e opere luminose recenti, più una ricca serie di disegni progettuali realizzati in Toscana. Il denominatore comune di ogni tipologia di manufatto è lo spazio e come l’intervento di Buren lo esplora attingendo a quel patrimonio inestimabile che sono le forme, i colori e i materiali. La rassegna sarà accompagnata da un ampio programma di attività collaterali per tutti i pubblici e da un catalogo che includerà anche un’intervista a Daniel Buren realizzata da Monica Preti. A realizzare l’esposizione è la Fondazione Pistoia Musei, con il sostegno di Fondazione Caript e in collaborazione con Galleria Continua, con la main partnership di Intesa Sanpaolo, il patrocinio di Regione e Comune.