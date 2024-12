Fanucci va avanti: "Sono atti a garanzia"

"Non è accettabile sentir dire che l’esposto presentato alla procura della Corte dei Conti rallenti la procedura per la costituzione della Fondazione Turismo-Dmi". Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Fanucci Sindaco) ha replicato così venerdì sera alle affermazioni del sindaco Claudio Del Rosso in consiglio comunale. "Abbiamo deciso di presentare questo esposto – ha proseguito – a garanzia dell’attività dei consiglieri comunali, prima che la vicenda potesse peggiorare ulteriormente. L’amministrazione ha presentato la Destination Management Organization nell’assemblea cittadina quando non era ancora possibile farlo, perché mancavano i documenti necessari al parere dei sindaci revisori. La documentazione che state cercando di produrre oggi doveva in realtà essere preventiva". Il consigliere di minoranza Luca Baroncini (Lega) ha replicato alla battuta del sindaco Claudio Del Rosso, che si era lamentato di come si pretendesse che la sua amministrazione facesse in sei mesi ciò che non è riuscito a fare in cinque anni il centrodestra.

"La situazione di allora – ha detto l’esponente del Carroccio – è imparagonabile a quella attuale. Durante il mio mandato, forse, abbiamo perso troppo tempo a discutere sulla possibilità di realizzare una Dmo. Qui, invece, c’è un preciso mandato ricevuto dalla giunta. Sono passati mesi di tempo senza che sia stato fatto niente". Il consigliere di maggioranza Simone Magnani (Movimento Cinque Stelle) ha invece sottolineato come l’atto votato nei mesi scorsi fosse in realtà completo. "I pareri – ha affermato – sono stati dati in maniera esaustiva dagli uffici e dall’ex segretario comunale. In quella fase non c’era ancora bisogno di produrre business plan e altri pareri che saranno esaminati dal collegio dei sindaci revisori. Per quella fase, saremo tornati in consiglio a votare".

Da.B.