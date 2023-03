Ex ospedale Caselli I tempi si allungano: ci vorrà ancora un anno prima del via al cantiere

Riqualificazione ex ospedale Caselli, i prossimi step dell’iter burocratico riguarderanno la presentazione del protocollo d’intesa nella commissione consiliare e poi in consiglio comunale. "Il prossimo 20 marzo, nella Commissione consiliare, e il 27 marzo in consiglio comunale sarà presentato il protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale, l’impresa di costruzioni di Treviso Carron Cavalier Angelo Spa e società Codess – ha reso noto il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – Nel documento vengono disciplinati i reciproci impegni per l’attuazione del recupero dell’area ex Caselli e per la realizzazione di due nuove Rsa nell’area retrostante". Un allungamento dei tempi rispetto a quanto trapelato un anno fa. Dopo la divulgazione del disegno nel marzo del 2022, della trasformazione dell’area in due esidenze sanitarie assistite, Stefano Agostini, architetto riferito come incaricato dalla società trevigiana di fare da tramite sul territorio quarratino, aveva dichiarato imminente la firma del protocollo d’intesa con la società. Stando alla tempistica espressa all’epoca, nel gennaio 2023 si sarebbe dovuto vedere già metter mano ai lavori. Evidentemente la mole di atti e documenti necessari per un piano che mette in conto grandi investimenti (si parla di circa 20milioni di euro) ha richiesto un prolungamento dei tempi di oltre un anno. "Vista la situazione attuale – ha infatti ammesso Romiti - si valuta almeno un anno di attività amministrativa propedeutico all’apertura del cantiere". La realizzazione delle due rsa per anziani da 80 posti ciascuna e di un polo socio sanitario, oltre a creare nuovi servizi, porterà anche molti posti di lavoro.

D.G.