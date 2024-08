Estro puro con "Santonuovo in arte". Contest a colpi di pittura e scultura

Torna nell’ambito del Settembre quarratino la manifestazione “Santonuovo in arte“ ideata dall’artista e organizzatrice di eventi quarratina Barbara Pratesi, con l’associazione “I colori nel silenzio“. L’appuntamento quest’anno è per domenica 8 settembre, con ritrovo alle 8,30 al lago di Santouovo, e inizio dell’estemporanea alle ore 10,30. I concorrenti potranno distribuirsi scegliendo i punti che preferiranno e avranno tempo fino alle ore 16 circa per realizzare la loro opera, dipinto o scultura, che non dovrà essere superiore a cm 70x100 e non inferiore a cm. 30x30.

I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione. Al concorso, che è giunto alla terza edizione, i partecipanti saranno divisi in cinque categorie: Pittori, artisti e professionisti, pittori amatoriali dai 13 ai 100 anni, Arte condivisa a 2,4,6,8 mani, per amatori, famiglie e amici, Giovanissimi, dai 4 ai 12 anni, Scultori. Le opere non dovranno riportare la firma dell’autore, che dovrà essere consegnata allegando sul retro del quadro una busta chiusa con i dati dell’autore e il titolo dell’opera. Firma e titolo verranno apposte dall’autore solo dopo il giudizio della giuria, composta da esperti qualificati e competenti in materia che prenderanno visione degli elaborati esposti anonimamente. Alle ore 18 circa saranno annunciati i nomi dei vincitori, che saranno premiati dal sindaco di Quarrata Gabriele Romiti. La partecipazione è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’Associazione “I Colori nel Silenzio“. Per iscriversi, agli artisti di ogni età basterà compilare il modulo scaricabile dalla pagina Facebook di Barbara Pratesi o da quella dell’associazione e inviarlo a [email protected]; per informazioni 348.5644670.

Daniela Gori