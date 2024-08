Estra, si parte il 19 agosto. Gli impegni di pre-season

L’Estra Pistoia ha comunicato gli appuntamenti ufficiali della pre season. I biancorossi disputeranno una serie di test amichevoli tutti lontano dal PalaCarrara dal momento che al palazzetto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del parquet che dovrebbero terminare tra fine agosto ed i primi di settembre. Vecchi e nuovi biancorossi si ritroveranno in città fra il 16 ed il 17 agosto prossimi per le rituali visite mediche, mentre il primo allenamento è in programma per lunedì 19 agosto che aprirà una prima intensa settimana di sedute col lavoro che sarà prettamente fisico per mettere benzina nel motore dei giocatori. Il tutto in attesa di conoscere dove la squadra svolgerà gli allenamenti pre-stagione. La società si sta già muovendo da tempo per cercare il posto giusto per poter svolgere un’adeguata preparazione.

Per sabato 24 agosto è in programma il primo test amichevole a Livorno contro la Libertas, fresca di promozione in A2. A questa partita faranno seguito altri due incontri in programma per il 28 agosto, con location ancora da definire, contro La T Gema Montecatini (che quest’anno giocherà le proprie partite casalinghe di campionato al PalaCarrara) ed il 31 agosto a Massa alle ore 18 contro la Pielle Livorno, entrambe formazioni di Serie B Nazionale. Questa, però, sarà una partita speciale perché l’intero incasso sarà devoluto all’associazione Autismo Apuania Aps.

Da qui in avanti, poi, ci saranno soltanto test con squadre di serie A. Si parte sabato 7 settembre a Roma contro la Givova Scafati per poi proseguire l’11 settembre al palasport di Fidenza dove ci sarà l’incrocio contro la Openjobmetis Varese che farà da preludio al Trofeo Lovari di Lucca che vedrà la partecipazione, oltre che dell’Estra Pistoia, anche della Bertram Tortona, della GeVi Napoli (prima avversaria in campionato il 29 settembre) e dell’Umana Venezia. Al momento non sono stati ancora effettuati i sorteggi per le semifinali. Infine, l’ultimo appuntamento della preseason biancorossa è in programma il 21 settembre a Modena contro la Vanoli Cremona alle ore 18.

