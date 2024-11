Estra, prosegue la rivoluzione. Via anche Childs, arriva Kemp

Il restyling del roster biancorosso prosegue. Dopo l’addio di Luka Brajkovic è toccato a Elijah Chidls abbandonare il Pistoia Basket e non è detto che si tratti dell’ultima partenza dal momento che Michael Forrest rimane sotto osservazione. La società, dopo la rescissione consensuale del contratto con il lungo americano, ha individuato in Maurice Kemp il suo sostituto. Con l’arrivo di Kemp l’Estra ha ancora a disposizione due visti da poter spendere sul mercato degli extracomunitari, oltre a poter agire per quanto riguarda giocatori comunitari o che abbiano giocato almeno cinque partite nel campionato italiano.

Kemp, nato a Miami (Florida) il 2 febbraio 1991, 203 centimetri per 86 chilogrammi, dopo aver frequentato la high school alla Miami Dade Christian Academy ha trascorso la carriera al college fra Alabama, ancora Miami Dade e East Carolina, concludendo il percorso universitario nel 2013 con una stagione da 20.2 punti in 35’ di utilizzo. Non scelto al Draft Nba, inizia immediatamente la sua carriera in Europa in Ungheria con l’Alba Fehervar dove disputa complessivamente 18 gare fra campionato ed Eurocup (12.3 punti in 25’ di media). Nel 2014 torna negli Stati Uniti dove gioca un intero campionato con i Cleveland Charge (aveva come compagno di squadra l’ex biancorosso Alex Kirk) e poi ritorna in Europa passando dalla Grecia, con la maglia del Kavalas, per proseguire con l’Estonia (Avis Utilitas Rapla). Nel 2017 gioca un’ottima annata in Argentina con l’Obras Sanitarias, poi torna ancora in Europa, stavolta in Spagna, per vestire la maglia del Fuenlabrada in Liga ACB e poi disputa una stagione importante con la maglia del BC Kalev in VTB League mettendo a referto più di 13 punti di media a partita. Nell’estate 2021 si trasferisce in Israele dove vive due campionati da protagonista: inizia con il Maccabi Rishon Lezion (16 punti e 6.4 rimbalzi a incontro) per poi trasferirsi per un anno e mezzo al Bnei Herzliya dove disputa il campionato 2022/23 con numeri notevoli come dimostrano i 20 punti di media ai quali aggiunge 8.2 rimbalzi e 2 assist in 27 partite.

Lo scorso anno si trasferisce in Asia giocando ben 46 partite nella Serie A cinese con i Guangzhou Long Lions mettendo a referto 14.3 punti di media in appena 21’ di utilizzo col 52 per cento da 2 ed il 50 per cento da 3 mentre in questa stagione ha iniziato con i Fujian SBS Xunxing Sturgeons chiudendo l’avventura, dopo sette partite, all’inizio di questo mese.

"Sono entusiasta di arrivare a Pistoia – le prime parole in biancorosso di Maurice Kemp Jr –. Ho accettato la chiamata della società perché ci sarà modo di confrontarsi in un campionato di livello molto alto come quello italiano e per l’eccezionale reputazione che ha il club. Non vedo l’ora di contribuire ai risultati del team e di dare il mio apporto per raggiungere i successi sul campo".

Maurizio Innocenti