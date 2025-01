Estra Corsa salvezza già al momento verità

L’ultimo turno di campionato per l’Estra è stato disastroso sotto tutti i punti di vista. I biancorossi oltre ad aver subito una sconfitta pesantissima a Trapani, la seconda con maggiore scarto nella storia del club, hanno dovuto fare i conti con una classifica che ha cambiato e non di poco le carte in tavola. La vittoria di Napoli in casa di Treviso e quella di Cremona contro Scafati ha portato ad un livellamento della parte bassa con 4 squadre tutte a 8 punti: Pistoia si trova al tredicesimo posto, Scafati al quattordicesimo, Cremona al quindicesimo e Napoli al sedicesimo. I prossimi due turni prima della sosta lunga per gli impegni delle nazionali e le finali di Coppa Italia rappresentano uno spartiacque importante se non decisivo per il prosieguo della stagione.

Diciamo che per la lotta salvezza siamo arrivati già al momento della verità o almeno al punto in cui vincere o perdere inizia a fare una grande differenza. Pistoia, sulla carta, sembra avere un leggero vantaggio sugli avversari dal momento che giocherà le prossime due partite al PalaCarrara prima contro Treviso e poi contro Scafati. Si parte domenica (ore 16.45) contro la NutriBullet che attualmente occupa l’undicesimo posto con 14 punti e dopo, sempre di domenica (ore 20.30) contro Scafati. Due partite che l’Estra deve assolutamente vincere per continuare a sperare nella salvezza approfittando anche del calendario che vede le dirette concorrenti impegnati in sfide per nulla facili.

Scafati domenica affronterà in casa Sassari, attualmente al decimo, Cremona giocherà in trasferta a Reggio Emilia che occupa il sesto posto e Napoli ospiterà Brescia, seconda in classifica. Il turno successivo vede, come detto, lo scontro diretto tra Pistoia e Scafati, mentre Cremona giocherà in casa contro Trapani, attualmente prima della classe e Napoli sarà di scena a Venezia, ad oggi al nono posto. Diciamo che il calendario, almeno in apparenza, sembrerebbe aiutare Pistoia che oltre a poter sfruttare il fattore campo può anche contare sul fatto che le dirette avversarie avranno scontri difficili, alcuni decisamente proibitivi, vedi Cremona contro Trapani e Napoli contro Brescia.

L’Estra però più che fare tanti calcoli o sperare negli scivoloni degli avversari deve soprattutto pensare a sé stessa e vincere in tutti i modi le prossime due partite. La squadra vista a Trapani preoccupa e non poco soprattutto per l’atteggiamento mostrato che non è di certo quello che deve avere una squadra che lotta per salvarsi. Cosa sia successo non è dato saperlo ma di certo domenica scorsa Pistoia non era la stessa squadra vista nel secondo tempo contro Varese e la sensazione è che il problema non sia di natura tecnica.

Maurizio Innocenti