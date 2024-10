Estra a Cremona Si parla già di salvezza

Leviamoci subito il dente: Eric Paschall non farà parte della spedizione biancorosso in quel di Cremona. Questa volta, però, la decisione dell’esclusione dell’ala biancorossa è stata indolore. "Eric ha accusato un problema al flessore – spiega coach Dante Calabria – e non si è allenato per tutta la settimana ma contiamo che la prossima possa allenarsi di nuovo in gruppo. Per quanto riguarda il resto della squadra tutti sono al meglio e pronti a dare il massimo. La settimana di lavoro è stata buona". La sfida contro Cremona (oggi PalaRadi ore 18.15) è una di quelle che hanno un peso specifico notevole nell’arco della stagione.

Se la Virtus è nettamente fuori portata, Cremona è una squadra contro cui Pistoia può giocarsela. Non si può definire uno scontro diretto dal momento che siamo appena all’inizio del campionato, ma sicuramente è una partita in cui i punti in palio sono pesanti. "Ogni partita è importante – afferma Calabria – Cremona è una buona squadra e se anche in queste due prime giornate non ha conquistato punti rimane una squadra a cui bisogna prestare grande attenzione. Le sconfitte sono arrivate dopo partite lottate fino alla fine per cui sarà una partita difficile in cui sarà fondamentale dare il massimo. Dovremo lavorare molto bene in difesa portandoli fuori dai loro schemi ed eseguire bene le nostre cose in fase offensiva".

L’Estra anche contro Bologna aveva eseguito bene gli schemi proposti da coach Calabria, i tiri presi erano tutti frutto di azioni congegnate e di una buona organizzazione, i classici tiri presi bene solo che le polveri sono risultate bagnate. Pistoia è migliorata anche al rimbalzo, un dato che nelle prime due partite non era stato esaltante e sarà proprio da qui che i biancorossi dovranno partire per tornare a casa con i due punti. "Lavoriamo moltissimo sui rimbalzi difensivi per evitare di concedere seconde possibilità ai nostri avversari – dice il tecnico biancorosso – ed è vero che i tiri che abbiamo preso contro Bologna erano tutti ottimi tiri. Nella prima partita abbiamo avuto percentuali molto alte e in settimana lavoriamo per migliorarle ulteriormente. Cremona, come ho detto, è una buona squadra, diversa rispetto a Bologna e in settimana ci siamo concentrati molto su quelle che sono le nostre qualità e su ciò che ci aspetterà durante la partita". In altri termini, rispetto per gli avversari ma nessun timore reverenziale. Pistoia è pronta a giocarsi le proprie carte sapendo che tornare via con i due punti vorrebbe dire molto.

Maurizio Innocenti