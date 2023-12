Estetista per centro beauty e un tecnico frigorista

Per centro estetico di Montecatini Terme, si ricerca estetista da inserire nell’attuale team. La persona si occuperà di pedicure, massaggi, pulizia viso, epilazione, semipermanente mani/piedi, ricostruzione mani in gel e refill ed extension ciglia in modalità "One to One". Richieste esperienza pregressa nella mansione, patente di guida e conoscenze informatiche di base. Contattare Alessia al numero 348 7743516 oppure, via e-mail, a [email protected].

A Ponte Buggianese, invece, si ricerca un tecnico frigorista, preferibilmente con esperienza nella mansione e titolo di studio del settore. Possesso patente B. Preferibile possesso patentino muletto. Si offre contratto a tempo pieno e determinato. Contattare Silvano Frediani al numero 338 6209047 oppure all’e-mail [email protected].