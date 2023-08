Escursionista si frattura una gamba E in tre si perdono sulle Apuane

Infortunio serio a una escursionista per la quale si sono mobilitati: Soccorso Alpino Speleologico Toscano, Soccorso Alpino Emilia Romagna, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e elisoccorso Pegaso 1 da Firenze. Il fatto è accaduto sul passo dello Strofinatoio, sul sentiero che congiunge il lago Scaffaiolo con il Rifugio del Montanaro, nella Foresta del Teso. La donna, per cause ancora non note, si è fratturata una gamba e i soccorritori hanno ritenuto di affidarla all’elicottero per il ricovero, avvenuto presso l’ospedale di Porretta Terme, nel Comune di Alto Reno Terme. Nei giorni scorsi tre escursioniste originarie di Pistoia, che avevano perso il sentiero nella zona del retro Borla, sopra le cave ai piedi del Monte Sagro a Campocecina (Massa Carrara), erano state soccorse dalla stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso alpino e speleologico toscano. Le ragazze avevano seguito una traccia di sentiero proposta da un’applicazione per smartphone, finendo per smarrirsi. Per loro solo tanta paura.