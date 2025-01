Il ricordo di Erika Tormentoni, una messa a Chiazzano

Pistoia, 29 gennaio 2025 – Una giovane donna che non si dimentica. Saranno in tanti domani, dalle 21 alla chiesa di Santa Maria Assunta a Chiazzano, frazione alle porte di Pistoia, a ricordare tutti assieme Erika. Nel decennale della scomparsa, sarà officiata infatti una santa messa per Erika Tormentoni. Conosciuta e apprezzata fotografa, se ne andò ad appena 36 anni a causa di un brutto male. La mamma, Gemma Graziano, e il babbo, Domenico Tormentoni, la rammenteranno così, assieme a parenti, amici e conoscenti.

La giovane donna amava il mare, lo sport (giocava a calcio a cinque), i viaggi e soprattutto la fotografia: non si separava mai dalla sua macchina fotografica, con cui immortalava ogni momento magico della propria vita. Aveva un vero e proprio talento per fermare gli attimi dell’esistenza. Il 5 marzo 2016, data del compleanno, i suoi amici più cari organizzarono una rassegna postuma dei suoi scatti fotografici più belli nell’Atrio del Tribunale di Pistoia, il cui ricavato fu devoluto in beneficenza all’AIL e utilizzato per una borsa di studio sulla ricerca delle malattie linfatiche.

Ancora la rievocano quella rassegna, che andò da sabato 5 a domenica 13 marzo 2016. Fu intitolata “Un segno che non passa mai” e venne curata dell’associazione Opera prima e dalla sezione pistoiese di AIL (l’Associazione Italiana contro le Leucemie). Furono esposti gli scatti di Erika, quelli più significativi, quelli più dolci, più belli. L’inaugurazione, alla quale furono presenti tra gli altri alcuni medici del reparto di Ematologia dell’Ospedale di Careggi, fu anche l’occasione per raccogliere offerte a sostegno dell’AIL, come già ricordato. Un altro dono al prossimo, l’ennesimo, di Erika. Che resterà per sempre nel cuore di chi le ha voluto bene.