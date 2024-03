Erba gialla nei campi. L’indagine

Prati con erba ingiallita e secca, un fenomeno che si è manifestato qualche giorno fa in alcune zone di Agliana e che tuttora persiste e che ha mobilitato il Comune per cercare di individuare le cause. "Nei giorni scorsi abbiamo dato mandato alla polizia municipale di fare sopralluoghi – fa sapere il vicesindaco Fabrizio Baroncelli (foto), con delega all’ambiente –. I sopralluoghi sono già stati fatti. Ora la municipale sta cercando di risalire ai proprietari dei terreni e successivamente, di concerto con l’ufficio ambiente. Si dovrà indagare su un eventuale danno ambientale e, nel caso, inoltrare segnalazione all’Asl. Si dovrà soprattutto capire se la causa ha origine dall’eventuale uso di prodotti fitosanitari e, nel caso, stabilire di quali sostanze di tratta. Potrebbero anche essere prodotti ammessi dalla normativa. Oppure verificare se ci possono essere altre cause. Abbiamo ricevuto segnalazioni anche dai cittadini – informa il vicesindaco –. E’ importante chiarire l’origine del fenomeno anche perché – conclude Baroncelli – i terreni in questione si trovano in aree urbane". Si è interessato del problema anche il consigliere comunale Alfredo Fabrizio Nerozzi, che ha la delega all’ambiente: "Dovrà intervenire il servizio d’igiene e salute pubblica dell’Asl, con campionamenti per verificare il tipo di sostanza che ha causato l’ingiallimento, di quali di prodotti si tratta e in che quantità sarebbero eventualmente stati usati. Anche in caso di prodotti ammessi dalla normativa, devono essere rispettate le distanze da edifici e strade. Si tratta della tutela della salute pubblica – conclude Nerozzi –, data la vicinanza dei terreni interessati da strade, insediamenti abitativi e anche di una scuola".

p.s.