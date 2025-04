Agliana in lutto per Enrica. “Ha lottato con tutte le sue forze contro il male”

Agliana (Pistoia), 15 aprile 2025 – Profonda tristezza nella comunità aglianese per la prematura scomparsa di Enrica Petracchi, a soli 42 anni, strappata alla vita dal terribile male che l’aveva colpita alcuni anni fa. Enrica abitava a Pistoia, ma le sue origini sono aglianesi ed è sempre rimasta molto legata alla terra dove era nata e dove aveva trascorso gli anni dall’infanzia alla giovinezza, restando nel cuore di tantissime amiche e amici.

Fra questi il sindaco di Agliana Luca Benesperi, che sulla pagina istituzionale Facebook la saluta così: «Ciao Enrica, giovane donna strappata troppo presto all’affetto dei tuoi cari. Ricorderò per sempre i pomeriggi passati insieme a te e ai ragazzi del quartiere, momenti che porterò sempre dentro di me. Proteggici da lassù e che la terra ti sia lieve».

Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia e i ricordi delle amiche e amici d’infanzia, di «Pomeriggi trascorsi senza pensieri a giocare». C’è il dolore chi ha condiviso con Enrica tutto il percorso scolastico, dalle scuole materne alle elementari, poi le medie, le superiori e tante divertenti uscite insieme. «La vita è sempre più crudele con le persone migliori», scrive un’amica. In tantissimi porteranno per sempre nel cuore il sorriso di questa giovane donna che la malattia ha portato via troppo presto all’amore dei suoi cari: in particolare ai genitori, al marito, al fratello e a tutti i parenti, gli amici e i colleghi di lavoro. Enrica Petracchi, dopo il diploma all’istituto Capitini, aveva lavorato all’ufficio ambiente del municipio aglianese, poi negli uffici Cis di Montale e successivamente nella sede Alia di Prato. Da un paio di anni si era spostata con Fabio Pratesi, con il quale già conviveva da diversi anni a Pistoia. I suoi genitori, Rossella e Paolo, hanno vissuto ad Agliana e poi si sono trasferiti a Carmignano, ma tutta la famiglia è ancora molto legata ad Agliana. L’affetto verso Enrica e la sua famiglia è dimostrato dalle tantissime persone commosse che si sono recate alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana. E sarà celebrata ad Agliana, nella chiesa di San Michele, martedì 15 alle 14, la messa per l’ultimo saluto. Poi la salma riposerà nel cimitero di Carmignano.

«Era una ragazza straordinaria, che ha combattuto con forza contro la malattia, ma purtroppo non è riuscita a vincerla», dicono affranti da un dolore inconsolabile i genitori Paolo e Rossella. Da qualche anno Enrica coltivava la passione per l’arte e i tatuaggi, aveva frequentato anche un corso di disegno artistico e aveva dipinto i locali interni dell’asilo nido «La casa dei lillà» di Carmignano. Enrica ha lasciato troppo presto questo mondo, ma l’amore per i suoi cari, il suo sorriso, la sua bontà, il senso dell’amicizia, resteranno vivi per sempre nel cuore di chi l’ha amata.