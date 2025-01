Energia, costi schizzati alle stelle: "L’impennata è insostenibile"

PISTOIA"Le stime riportate da tutti i media in questi giorni prevedono un aumento del costo dell’energia per le aziende che, nel 2025, sfiorerà il venti per cento. È un’impennata oggettivamente non sostenibile, serve un tetto". A dirlo è il Presidente di Confcommercio, Gianluca Spampani, che commenta così le ultime previsioni rilanciate dalla stampa nazionale.

"Se queste stime dovessero essere confermate – osserva il Presidente – lo sviluppo delle aziende che rappresentiamo risulterebbe fortemente intaccato. La crescita del costo dell’energia elettrica e della materia prima gas è troppo alta per ricadere sulle spalle di chi produce lavoro e benessere per il territorio".

"A questo rischiano di sommarsi gli aumenti della Tari, ogni anno ricorrenti e sempre più impattanti sulle ambizioni delle imprese – aggiunge –. Anche in questo caso, il costo preteso incide negativamente sulla capacità delle nostre aziende di produrre occupazione e competitività".

Se però queste soffrono, rileva Spampani, si genera una concatenazione che arriva infine a colpire i consumatori: "Il potere d’acquisto si ritrae, perché anche le famiglie sono state messe a dura prova dall’aumento dei costi energetici e dagli sbalzi inflattivi. E le imprese, sottoposte a questa condizione di stress, non possono più assicurare un’ascesa in termini di carriera. È un circolo vizioso che richiede un pronto intervento da parte delle istituzioni, chiamate ad approntare contromisure economiche adeguate. Devono farlo prima che i danni diventino irreparabili".