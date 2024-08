Emporio sociale in piena attività. Verso la festa

Un progetto di contrasto alla povertà, al disagio sociale e alla precarietà lavorativa. Si chiama "È di Tutti-Emporio Diffuso: Tutoraggio Territoriale e Inclusione" ed è un’iniziativa del Pozzo di Giacobbe nell’ambito dell’Emporio Sociale. Un modo per cercare di rispondere ai bisogni di tutte quelle famiglie che si sono avvicinate di recente all’Emporio. Tra questi servizi, c’è lo "Sportello Famiglie" che si rivolge anche ai nuclei non in carico ai servizi sociali del Comune di Quarrata. Prendendo appuntamento al 328.6634702 negli orari e nei giorni indicati sul sito del Pozzo, avranno la possibilità di ottenere assistenza per l’uso dello Spid, di informarsi su eventuali bonus e bandi e di ricevere supporto nella compilazione del curriculum e nella candidatura per offerte di lavoro o corsi di formazione. Gli ultimi dati aggiornati a pochi giorni fa: dal 1 gennaio scorso, l’Emporio Sociale ha distribuito 32861 kg di prodotti alimentari, a fronte di 1079 spese effettuate. Attualmente sono 42 i nuclei familiari seguiti dell’Emporio, per un totale di 109 persone. Cifre stabili queste ultime, considerando che lo scorso giugno si attestavano rispettivamente a 43 e 114. In occasione del Settembre Quarratino, anche il Pozzo di Giacobbe sarà presente come di consueto: il prossimo martedì si aprirà al Parco Verde di Olmi "Pozzo in Festa", che si chiuderà il 2 settembre e proporrà una serie di iniziative anche di carattere gastronomico. Il ricavato delle serate servirà a finanziare ulteriormente i progetti dell’associazione, rivolti ai cittadini in difficoltà economiche.

Giovanni Fiorentino