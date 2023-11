Emessa nuova allerta meteo per quest’oggi

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo nella giornata odierna: in particolare l’allerta è gialla per rischio idraulico nel reticolo principale dalle 15 alla mezzanotte, arancione nel reticolo minore sempre dalle 15 alla mezzanotte. Attenzione alta, dunque, in tutto il territorio provinciale. Allerta gialla anche per temporali forti e vento. Nel corso della vigilanza verrà valutato l’eventuale innalzamento del livello di rischio per vento, mare e temporali su alcune aree. Il tutto a causa di una nuova perturbazione molto intensa in transito sul centro-nord Italia, in intensificazione a partire dal primo pomeriggio quando potranno assumere carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità.