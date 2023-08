Emergenza migranti "Ora Tomasi riferisca"

L’arrivo di nuovi migranti in provincia – come riferito sulle colonne de La Nazione di ieri dal viceprefetto Francesco Paolo Ramunni – innesca immediatamente anche la polemica politica. Di fronte alla necessità di reperire strutture adeguate, le amministrazioni comunali devono cercare di far quadrato anche se è tutt’altro che semplice: le stime parlano di cinquanta persone a settimana (soltanto 27 negli ultimi due giorni secondo i dati della Prefettura). Attualmente in provincia i migranti presenti sono 350, dunque è evidente che il numero complessivo sia destinato a crescere esponenzialmente. Facendo scattare l’allarme, anche politico. I fari sono puntati soprattutto sul capoluogo, che pure contribuisce in maniera importante all’accoglienza, col consigliere comunale dem Paolo Tosi, che va all’attacco delle politiche portate avanti dal governo Meloni e dal centrodestra, ovvero la stessa maggioranza che guida anche Pistoia.

"Il sindaco – attacca Tosi – è stato convocato con urgenza in Prefettura (in realtà per l’Amministrazione pistoiese era presente l’assessore Cialdi, ndr) e, vista l’eccezionalità degli eventi, chiedo di riferire in consiglio comunale: per questo sto predisponendo una interpellanza urgente. Cosa succede a livello nazionale lo sappiamo tutti: gli sbarchi di migranti sono raddoppiati. E’ dovere del sindaco mettere a conoscenza i pistoiesi su cosa sta succedendo in città. Ma, soprattutto, chiedo a Tomasi di dare un giudizio sulla fallimentare gestione del Governo in merito all’emergenza migranti". Un dibattito, insomma, che si intreccia fra politica locale e nazionale. "La destra pistoiese al governo dal 2017 – prosegue l’esponente del Partito Democratico – non ha cavato un ragno da un buco sulla questione Vicofaro e non ha reso sicuri i nostri parchi cittadini. Fallito a Pistoia e a Roma, i numeri parlano chiaro". Per Tosi, però, non ci si dovrà fermare a rispondere alle interpellanze. "La Giunta non può fare finta di nulla – chiude il consigliere Pd –. Se stanno così le cose deve dare delle risposte alla città, su come stanno le cose per quanto riguarda l’arrivo dei migranti, l’entità dell’emergenza, come intende fronteggiarla e le misure che questa volta prevede di mettere in campo".

red.pt