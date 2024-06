Elly Schlein accanto a Del Fante: "L’alternativa parte proprio da qui. Guido miglior candidato possibile"

"Sono felice e onorata di tornare ad Agliana per appoggiare Guido Del Fante, è il miglior candidato a sindaco possibile". Elly Schlein esordisce con queste parole nel suo intervento dai microfoni posti sulle scale del circolino di San Niccolò di Agliana, di fronte a un cortile pieno di gente che l’ha applaudita molte volte nei suoi trenta minuti di discorso. Verso Del Fante ha avuto parole di grande stima, ma anche di affetto: "Eravamo qui insieme dieci anni fa con Guido e altri amici, abbiamo fatto lo stesso percorso, siamo cresciuti insieme e abbiamo dimostrato che c’è un modo nuovo di fare politica e ora mi emoziona rivederlo candidato a sindaco, con la sua sensibilità e la sua competenza. Sono davvero onorata di poterlo sostenere ed è bello ritrovare qui ad Agliana il valore dell’unità, perché uniti si vince. Abbiamo dimostrato e dimostreremo anche in questi ballottaggi che l’alternativa c’è, che stiamo arrivando e l’alternativa facciamola partire proprio da qui, da Agliana".

"Elly era qua ad Agliana – ha confermato Del Fante – quando il centrosinistra era diviso e ora invece siamo uniti e abbiamo fatto un programma del noi, senza personalismi che punta sull’uguaglianza e invece il sindaco è stato zitto quando il governo ha tagliato il fondo affitti, perché non è vero che è civico, ma è di Fratelli d’italia". Schlein ha elencato dal palco le priorità che il Partito Democratico propone a livello nazionale: la sanità pubblica, una legge per i care-giver, più attenzione per la disabilità, più risorse per la salute mentale e poi l’opposizione all’autonomia differenziata e al premierato, la battaglia contro la precarietà del lavoro e per il salario minimo. L’applauso più forte e più lungo c’è stato quando Schlein ha parlato dei diritti di tutte le famiglie, anche quelle non tradizionali e di un diritto all’amore. Schlein ha terminato con un invito a convincere il più possibile ad andare a votare perché: "L’avversario non è solo la destra, ma anche l’indifferenza" e ha richiamato, molto applaudita, il valore dell’antifascismo e della lotta partigiana.

Giacomo Bini