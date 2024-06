Europee e amministrative a Pistoia. È tutto pronto per il voto

Pistoia, 8 giugno 2024 – La macchina organizzativa per le elezioni Europee e Amministrative è già in movimento da un paio di giorni, ovvero quando sono iniziate tutte le procedure per la preparazione dei seggi. Oggi alle 15 (per la prima volta nella storia in Italia si voterà di sabato), via alle operazioni di voto che andranno avanti fino alle 23 per proseguire, domani, dalle 7 alle 23.

In tutta Italia si procede con le elezioni Europee per il rinnovo del Parlamento (al nostro Paese spettano 76 membri) e l’assegnazione dei seggi avviene in maniera proporzionale. Sulla scheda si potrà mettere una croce sul simbolo della lista che si intende votare ma c’è anche la possibilità di indicare da una a tre preferenze, prestando attenzione all’alternanza di genere: chi scrive una sola preferenza non corre problemi, chi ne mette deve indicare un uomo e una donna altrimenti la seconda verrà annullata, per chi ne mette tre l’importante è che almeno un candidato sia di sesso diverso rispetto agli altri due, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. La nostra provincia fa parte della circoscrizione dell’Italia centrale e in competizione, tra gli altri, ci saranno anche tre politici del nostro territorio: Barbara Masini per Azione, Manuel Vescovi per Fratelli d’Italia e Marco Baldassarri per Forza Italia.

Contemporaneamente al voto per le Europee, in undici comuni (su 20) in provincia si procederà al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Per quanto riguarda la piana e la montagna, le amministrative riguardano Agliana, Montale, Abetone Cutigliano e Sambuca Pistoiese. Ad Agliana il sindaco uscente Luca Benesperi (centrodestra e lista civica Benesperi Sindaco) sfiderà Guido Del Fante (Partito Democratico, Azione + Pri e Agliana in Comune), Ambra Torresi (Agliana al centro), Roberto Bertini (Partito Comunista Italiano) e Alessandro Bartolini (Movimento 5 Stelle). Se nessun candidato raggiungerà più del 50% dei voti, si andrà al ballottaggio.

Quanto ai comuni sotto i 15mila abitanti, invece, a Montale la corsa è a tre: contro il sindaco uscente Ferdinando Betti (Montale Concreta, area centrosinistra) in cerca del terzo mandato, ci sono Sandro Nincheri (Montale Rinasce) e Lorenzo Bandinelli (Noi per Montale, area centrodestra). Dopo il commissariamento, ad Abetone Cutigliano va in scena un duello: da una parte l’ex vicesindaco Gabriele Bacci (Vivi Abetone Cutigliano), dall’altra Andrea Tonarelli (Siamo Abetone Cutigliano, area centrodestra). Infine, testa a testa anche a Sambuca Pistoiese dove Marco Breschi (Insieme per Sambuca, area centrosinistra) se la vedrà con Maurizio Pasquinelli (Noi per Sambuca, area centrodestra più Italia Viva) per il post-Micheletti. Sette invece i Comuni al voto in Valdinievole, dove spiccano le contese a Montecatini Terme e Monsummano Terme (servizio dedicato a pagina 13) .