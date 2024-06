Elezioni a Buggiano, vince il centrosinistra. Daniele Bettarini confermato sindaco

Buggiano (Pistoia), 10 giugno 2024 – Daniele Bettarini è stato confermato sindaco di Buggiano. Vittoria schiacciante la sua: come candidato del Centro e sinistra patto per Buggiano ha raccolto il 78,82% dei consensi, contro il 60,94% ottenuto nel 2019. Fabio Pinelli, sostenuto da Forza Italia, Ppe, Unione di Centro, Lega e Fratelli d’Italia si è invece fermato al 17,17%. Il terzo candidato in lizza, Giacomo Grifò, di Uniti per Buggiano, ha preso invece il 4,31%. La lista di centrosinistra che sostiene Bettarini ha conquistato così 8 seggi, 3 il centrodestra e uno di Uniti per Buggiano.

L’affluenza nelle 7 sezioni è stata del 58,12%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale quando si erano recati alle urne il 65,38% degli aventi diritto. Su 7.853 elettori hanno dunque votato | 4.564. Le schede nulle sono state 77 e 78 quelle bianche. Nessuna scheda è stata contestata.

Nella precedente elezione del 2019, la candidata del centrodestra, Katia Gherardi, ottenne il 28,91%. Terzo Danilo Ricci, con il 10,15%, sostenuto dal Movimento 5 Stelle.