Comics, occasione anche per la città. "Serve un accordo con Lucca"

"Il sindaco Claudio Del Rosso ha portato avanti i rapporti di collaborazione con Lucca Comics, avviati dalla giunta precedente, per realizzare appuntamenti legati alla manifestazione a Montecatini?" La domanda arriva dai consiglieri di minoranza Luca Baroncini e Karim Toncelli (Lega), che hanno appena presentato un’interrogazione sull’argomento.

"L’amministrazione Baroncini – ricordano - aveva avviato un dialogo con il sindaco di Lucca che si era concretizzato in una disponibilità dell’amministrazione comunale lucchese e di Lucca Crea a portare a Montecatini Terme eventi collaterali del Lucca Comics al fine di trattenere in città durante la manifestazione principale o immediatamente dopo i visitatori che altresì vengono solo per dormirci".

Gli esponenti del Carroccio ribadiscono che a "Montecatini non abbiamo notizia di un calendario di eventi portati della giunta comunale. Si devono ringraziare solo i privati che fanno iniziative o che, come il Teatro Verdi, hanno come al solito un bel palinsesto. L’amministrazione ad oggi non è riuscita a portare eventi attrattivi di turisti o anche solo di intrattenimento per dare svago e tenere in città quei clienti che dormono a Montecatini Terme per visitare altre città".

Baroncini e Toncelli chiedono "se l’Amministrazione Comunale ha proseguito quel rapporto iniziato dall’ex sindaco Luca Baroncini con l’amministrazione di Lucca al fine di stringere collaborazioni per i grandi eventi che sono in quella città. Quali eventi collaterali a quello principale si svolgeranno in città durante il periodo di Lucca Comics o nei giorni precedenti o successivi (al fine di sfruttare il traino dell’evento principale e di dare un intrattenimento ai turisti che altresì non vivrebbero la città ma ci dormirebbero e basta? Quali sono le risorse economiche stanziate a bilancio per finanziare tali eventi legati a Lucca Comics? Quale è il calendario eventi organizzati dall’amministrazione comunale o con contributi dell’amministrazione comunale da oggi al 31 dicembre?".

Da.B.