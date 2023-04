Edilizia popolare Le domande fino al 21 maggio

Resterà aperta fino al 21 maggio, la graduatoria provvisoria relativa al bando per la mobilità in alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) finalizzata alla vendita destinata a nuclei familiari già assegnatari, che intendono acquistare uno degli alloggi sfitti. La graduatoria provvisoria resterà pubblicata fino al 21 maggio all’albo pretorio del Comune ed è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.pistoia.it e consultabile negli uffici del servizio personale e politiche di inclusione sociale in via Capitini 7, alle Fornaci. Integrazioni e ricorsi possono essere presentati solo in modalità online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito del Comune di Pistoia, area "Servizi online", https:sportellotelematico.comune.pistoia.it, al quale è possibile accedere attraverso Spid (Sistema pubblico di identità digitale), carta di identità elettronica o tessera sanitaria abilitata, intestati al richiedente.